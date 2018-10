Grecia: premier Tsipras, il nostro è ruolo chiave nel rafforzare cooperazione tra Ue e mondo arabo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsipras si è poi soffermato sugli sforzi compiuti dalla Grecia durante gli ultimi anni caratterizzati dai programmi di salvataggio. "Tre anni fa, la Grecia aveva appena iniziato a gettare le basi per la sua ripresa economica e il recupero del suo ruolo geopolitico nella regione, e oggi siamo certi che la Grecia sta voltando pagina", ha chiarito il primo ministro greco, secondo cui il paese sta lascando alle spalle la recessione e gli anni di austerità. “Abbiamo raggiunto tassi di crescita sempre più elevati e stiamo diventando di nuovo una destinazione di investimento attraente", ha continuato Tsipras sottolineando che i settori in sviluppo, come il turismo, l'edilizia e i trasporti sono tra le principali fonti di crescita dell'occupazione, che rappresentano il 70 per cento dei posti di lavoro a tempo pieno. (segue) (Gra)