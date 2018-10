Grecia: premier Tsipras, il nostro è ruolo chiave nel rafforzare cooperazione tra Ue e mondo arabo (3)

- Tsipras ha dato il benvenuto alle delegazioni di imprese del mondo arabo, che riconoscono le importanti opportunità offerte dalla Grecia. "La Grecia è stata fondata come un'economia forte, con risorse umane altamente qualificate e come un insostituibile hub regionale di energia, commercio, e trasporto", ha affermato il premier greco che ha fatto riferimento ai progetti energetici e infrastrutturali che interessano il paese e la regione, come il gasdotto transadriatico (Tap), il progetto dell'interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb) e il Corridoio verticale del gas. (segue) (Gra)