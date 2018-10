Grecia: premier Tsipras, il nostro è ruolo chiave nel rafforzare cooperazione tra Ue e mondo arabo (4)

- Si tiene oggi e domani il terzo vertice Ue-Mondo arabo, che si concentrerà sul rafforzamento della cooperazione regionale e sull'accelerazione delle iniziative già in atto. Alla due giorni – organizzata dal primo ministro Alexis Tsipras – presenti diversi capi di Stato e di governo. Il presidente cipriota Nicos Anastasiades e i primi ministri di Bulgaria Bojko Borisov e Gibuti Abdoulkader Kamil Moham hanno confermato la loro partecipazione, così come il capo del governo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Rami Hamdallah. Altri inviti sono stati inviati anche ai capi di Stato e di governo di Iraq, Libano, Libia, Romania, Serbia e Sudan. Tra i relatori figurano il commissario europeo per la migrazione Dimitris Avramopoulos, il portavoce dell'Ue Margaritis Schinas, il ministro del Commercio e dell'Industria egiziano Amr Nassar e il ministro degli Affari esteri e del Commercio di Malta, Carmelo Abela. Anche il leader dell'opposizione greca Kyriakos Mitsotakis interverrà durante i lavori. (Gra)