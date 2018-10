India: disputa di Ayodhya, Corte suprema aggiorna appello a gennaio (3)

- Due anni più tardi, nel 1994, la questione dell’acquisizione da parte dello Stato di quel terreno legato a pratiche religiose giunse alla Corte suprema, che giudicò costituzionalmente legittima la legge che consentiva l’acquisto e argomentò che la preghiera può svolgersi in qualsiasi luogo e che non è indispensabile una moschea. Inoltre, i supremi giudici osservarono che il luogo di nascita di Rama non poteva essere spostato da un’altra parte mentre una moschea senza un particolare significato per l’Islam poteva essere trasferita altrove. Secondo alcuni partiti musulmani, l’argomentazione della massima autorità giudiziaria pesò in modo determinante sul verdetto con cui l’Alta corte di Allahabad, molti anni dopo, nel 2010, giudicò la causa civile stabilendo la divisione in tre parti. (segue) (Inn)