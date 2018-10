India: disputa di Ayodhya, Corte suprema aggiorna appello a gennaio (4)

- Il 27 settembre la Corte suprema ha respinto l’istanza di assegnare a un collegio allargato la revisione della sua precedente sentenza secondo la quale “la moschea non è essenziale per la pratica dell’Islam”. La decisione è stata presa da un collegio di tre giudici, guidato dall’allora giudice capo Dipak Misra e composto da Ashok Bhushan e S. Abdul Nazeer, col dissenso di quest’ultimo, secondo il quale la questione dovrebbe essere oggetto di una valutazione approfondita, come è avvenuto per altri temi legati alla religione, ad esempio le mutilazioni genitali femminili, affidati a collegi allargati. Nel pronunciamento la Corte ha spiegato che la sua sentenza del 1994 va riportata a quel contesto e che non è rilevante per la causa civile in corso, che sarà giudicata sulla base delle prove. (Inn)