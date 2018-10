Pd: Monti, è bel cocktail, ci vorrebbe barman per estrarre il meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, in merito al Pd e alle diverse candidature alla segreteria ha osservato: "E' un bel cocktail e ci vorrebbe un barman esperto per estrarre il meglio. Ma la cosa più importante sarebbe, e questo mi rendo conto che in quella casa è un'esigenza quasi irrealizzabile, che chiunque venisse fuori avesse degli atteggiamenti umani e non dispotici verso i suoi colleghi".(Rin)