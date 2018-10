Infrastrutture: Bonisoli, sono strategiche anche per questo governo, però quando servono

- Anche per questo governo le infrastrutture sono strategiche, però quando servono. A dichiararlo è Alberto Bonisoli, ministro per i Beni e le Attività culturali, durante il suo discorso all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano. "Dobbiamo avere un approccio adulto - ha affermato Bonisoli - per valutare se di quell’infrastruttura abbiamo davvero bisogno, se sia davvero necessaria, o se invece dobbiamo spendere i quattrini dei contribuenti in altre direzioni". "Abbiamo infrastrutture vecchie di decenni - ha aggiunto - che hanno bisogno di interventi e di essere monitorate". (Rem)