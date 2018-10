Decreto fiscale: Maestri (Possibile), norma che colpisce vittime persecuzioni è obbrobrio

- Andrea Maestri, esponente della segreteria nazionale di Possibile, commentando la misura sul taglio delle pensioni per chi ha subito persecuzioni, contenuta nel decreto fiscale, afferma in una nota: "Se l'onda nera sembrava lambire solo le latitudini del Viminale, ora a pelo d'acqua galleggia l'intero governo: sì, perché a 80 anni da quel 5 settembre 1938, quando Vittorio Emanuele III firmò la prima legge razziale, quella che allontanava i bambini ebrei dalle scuole, Conte, Di Maio e Salvini sfornano una norma odiosa, nascosta nel decreto fiscale, che cancella la pensione alle vittime delle persecuzioni fasciste, ebrei e non solo". Quindi, Maestri conclude: "Chiediamo al governo di cancellare immediatamente questo obbrobrio e ringraziamo l'ineffabile trio Conte-Di Maio-Salvini per averci fornito la prova della pistola fumante: in Italia abbiamo un governo di estrema destra".(Com)