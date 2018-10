Regione: villino confiscato a narcotrafficante Magliana diventa centro per donne

- "Questo villino, che apparteneva ad una donna trafficante internazionale di droga, diventerà un centro per donne vittime di violenza o che hanno bisogno di essere tutelate. È un altro bel progetto del Lazio, che vuole dimostrare che la mafia si può sconfiggere, i beni confiscati tornare alle persone". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha incontrato il Prefetto Ennio Mario Sodano, direttore dell' Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in Via Fulda 123 nel quartiere Magliana, all'interno di un appartamento confiscato alle mafie che sarà destinato a progetti in difesa dei diritti delle donne. In particolare l'appartamento è stato confiscato a Maria Dolores Zangoli, tra le più importanti narcotrafficanti di Roma collegata ai colombiani. Su una parete all'interno dell'abitazione una scritta: "tanto non ve la godete". (xcol2)