Difesa: segretario Usa Mattis a Praga, incontro con premier Babis

- Il segretario alla Difesa statunitense James Mattis ha espresso profonda tristezza per la perdita di vite dei soldati cechi in Afghanistan durante la sua visita a Praga. Mattis si trova nella capitale ceca per le celebrazioni del 100mo anniversario dalla fondazione della Cecoslovacchia. Il segretario alla Difesa ha incontrato il primo ministro ceco Andrej Babis, con cui ha discusso l'aumento delle spese militari della Repubblica Ceca e il completamento dei lavori alla centrale nucleare di Dukovany. In Afghanistan sono morti quest'anno quattro soldati cechi; durante l'incontro, Babis ha sottolineato che la perdita delle vite dei soldati non significa la ritirata della Repubblica Ceca dai suoi impegni con gli alleati Nato. Il premier ha anche definito l'intenzione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Trattato Inf come una cattiva notizia ed ha espresso il desiderio che le relazioni tra Washington e Mosca migliorino nel prossimo futuro. (Rep)