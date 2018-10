Energia: Cina, aumento import gas dal Kazakhstan per attenuare impatto guerra commerciale con Usa (2)

- Secondo i dati di KazTransGas, il gas inviato attraverso il gasdotto Asia Centrale-Cina è aumentato del 13 per cento lo scorso anno, raggiungendo i 38,7 miliardi di cubi metri. La pipeline è in grado di gestire 55 miliardi di metri cubi. "Riusciamo a soddisfare pienamente la domanda interna di gas (nel sud del Kazakhstan) e siamo contemporaneamente in grado di aumentare le esportazioni di gas verso i mercati esteri", ha affermato Kayrat Sharipbayev, presidente del consiglio di amministrazione di KazTransGas. "I calcoli approssimativi mostrano che l'aumento delle esportazioni di gas a 10 miliardi di metri cubi all'anno per la sola Cina farà guadagnare al paese più di 2 miliardi di dollari in valuta forte". Secondo il BP Statistical Review inserito nel World Energy 2018, il Kazakhstan ha aumentato la produzione di gas del 19 per cento a 27,1 miliardi di cubi metri nel 2017, mentre il consumo di gas del paese è aumentato solo del 3 per cento a 16,3 miliardi di cubi metri. I precedenti volumi delle esportazioni di gas del Kazakhstan verso la Cina, d'altronde, erano condizionati non dalla mancanza di volumi sufficienti, ma dalla limitata capacità dei gasdotti. (segue) (Res)