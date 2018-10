Energia: Cina, aumento import gas dal Kazakhstan per attenuare impatto guerra commerciale con Usa (3)

- Gli esperti suggeriscono che i due paesi potrebbero proseguire con questo accordo dal momento che soddisfa gli interessi sia del Kazakhstan che della Cina. Infatti per il Kazakhstan vendere le medesime quantità di gas alla Russia - uno dei principali partner commerciali ed energetici di Astana - a basso prezzo, o esportarlo in Europa attraverso la Russia, sarebbe molto complesso. Da un lato, infatti, Mosca è determinata a proteggere i propri interessi nel mercato europeo, d'altro resta la problematica della distanza geografica che aumenterebbe nettamente i costi di trasporti. La Cina, invece, è una sorta di "porta accanto" e offre un enorme mercato cui non solo il Kazakhstan, ma anche il Turkmenistan (paese al quarto posto al mondo in termini di riserve di gas naturale), ambiscono per dare sbocco alla loro produzione. (segue) (Res)