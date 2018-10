Energia: Cina, aumento import gas dal Kazakhstan per attenuare impatto guerra commerciale con Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- KazTransGaz e PetroChina International Company hanno firmato il contratto di cinque anni per raddoppiare le esportazioni di gas naturale in una fase in cui il Kazakhstan sta aumentando la produzione di gas – il gas di petrolio rappresenta la maggior parte della produzione – e continua a espandere la propria rete di infrastrutture energetiche con l’intento di assicurare un numero sempre più elevato di forniture ai mercati internazionali. Le esportazioni di gas naturale sono diventate sempre più interessanti per il Kazakhstan, ha detto il ministro dell'Energia Kanat Bozumbayev all'inizio di questo mese. "Le esportazioni di gas sono molto vantaggiose per il Kazakhstan: mentre prima esportavamo il gas attraverso la Russia, ora abbiamo nuove direttrici e consegniamo direttamente una quota significativa delle esportazioni totali alla Cina, tramite contratti diretti". (segue) (Res)