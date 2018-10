Energia: Cina, aumento import gas dal Kazakhstan per attenuare impatto guerra commerciale con Usa (5)

- Bozumbayev ha stimato le esportazioni totali di gas naturale del Kazakhstan nel 2018 a 15 miliardi di metri cubi. I tre mega progetti petroliferi e gasieri del Kazakhstan – Karachaganak, Tengiz e Kashagan – sono fonti chiave per la produzione nazionale di idrocarburi e rappresentano oltre i due terzi delle riserve totali di gas del paese centro-asiatico. Nei primi nove mesi dell'anno, la produzione di gas in Kazakhstan è aumentata del 5,9 per cento su base annua a 41,45 miliardi di metri cubi, secondo i dati pubblicati dal Servizio statistico nazionale. Rispetto al totale, il gas di petrolio associato è pari a 24,4 miliardi di metri cubi, in aumento del 10,3 per cento su base annua. La produzione di gas del paese è aumentata del 14 per cento su base annua, a 52,9 miliardi di metri cubi, nel 2017 e si prevede che aumenterà dell'1,1 per cento, toccando quota 53,5 miliardi di metri cubi, nel 2018. Con l'espansione dei tre giacimenti, la produzione di gas è destinata a crescere ulteriormente dopo il 2020. (segue) (Res)