Energia: Cina, aumento import gas dal Kazakhstan per attenuare impatto guerra commerciale con Usa (7)

- KazTransGaz prevede di espandere la propria infrastruttura di pipeline interna per facilitare l'aumento delle forniture in Cina. "Nel prossimo futuro, verranno lanciate tre nuove stazioni di compressione ad alta tecnologia, per aumentare la capacità del gasdotto Beineu-Bozoi-Shymkent da 10 a 15 miliardi di metri cubi l’anno”, si legge in un comunicato a di KazTransGaz. "In tal modo, garantiremo pienamente la domanda interna e contemporaneamente saremo in grado di aumentare le esportazioni verso i mercati internazionali", prosegue la nota. KazTransGaz prevede che il raddoppio delle esportazioni di gas verso la Cina a dieci miliardi di metri cubi annui comporterà entrate per oltre due miliardi di dollari. (Res)