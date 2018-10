Infrastrutture: Commissario Tav Foietta a "la Repubblica", costerà più fermarsi che finire l'opera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario parla inoltre dell'impatto sulla mobilità in generale: "Gli esperti dicono che il rapporto di degrado prodotto dai mezzi pesanti rispetto al trasporto su rotaie è di 1/36. Significa che gli effetti negativi prodotti dalle merci che viaggiano sulle autostrade sono 36 volte superiori. I dati delle Società concessionarie di autostrade e trafori (Aiscat) parla di 3,5 milioni di mezzi pesanti che transitano sui tre valichi ogni anno. E l'Italia si è impegnata a ridurli del 30 per cento entro il 2030. Sono accordi sottoscritti per ottenere i finanziamenti. Salterà questo obiettivo, oltre a tutti i danni economici per il Paese". Le associazioni di industriali, commercianti e artigiani piemontesi hanno deciso di presentarsi oggi in Consiglio comunale a Torino dove si vota l'approvazione di un ordine del giorno per richiedere la sospensione dei lavori della Torino-Lione. Forse ci sono margini per invertire la rotta del No-Tav: "È tutto inutile, siamo ormai agli atti simbolici. E mi sembra di essere in un brutto film", ha concluso Foietta. (Res)