Pallavolo femminile: Club Italia Crai sconfitto 3-0 nella prima di campionato

- E' partita con una sconfitta per 3-0 (25-21, 25-15, 25-18) l’avventura del Club Italia Crai nella Samsung Volley Cup. La prima giornata di campionato, disputata ieri, ha visto la formazione allenata da Massimo Bellano impegnata sul campo della Saugella Team Monza. Il pomeriggio pre-gara si è aperto con le premiazioni delle ragazze appartenenti alle diverse Nazionali che hanno disputato di recente i Mondiali in Giappone. Il primo servizio della partita è stato invece il simbolico avvio del minuto di silenzio per ricordare Sara Anzanello. All’incontro di ieri era presente anche il commissario tecnico della Nazionale Davide Mazzanti. "Abbiamo giocato un po’ nel primo set anche se con un ritmo molto blando - ha commentato il match il tecnico Massimo Bellano - e poi, dopo da metà del secondo, siamo usciti completamente dalla partita. Mi dispiace davvero molto perché noi non siamo così. Iniziare con una partita così brutta non è bello. Mi dispiace davvero molto soprattutto per le ragazze perché non si meritano di far figure di questo tipo". "E’ andata in questa maniera speriamo almeno di aver capito davvero cos’è fare la A1 e che dobbiamo approcciare le partite in maniera totalmente diversa", ha concluso. (Ren)