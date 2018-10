Economia: ministro Tria a "Il Foglio Inserto", è ora di sbloccare l'Italia

- Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una intervista a "Il Foglio Inserto" non accetta che, a proposito di crescita, si metta in dubbio il rigore con cui il governo ha indicato l'1,5 per cento: "E' stato individuato attraverso un modello econometrico del Tesoro: migliorabile, a mio avviso, ma efficiente. Nessun si è inventato i numeri. Ho ascoltato Cottarelli, persona che stimo, parlare della necessità di dare giudizi informati". Ebbene, - continua - nel suo ragionamento sulla crescita, credo manchino delle informazioni: "Lui dice che servirebbe una crescita mondiale del 6 per cento per permettere una crescita italiana dell'1,5. Ma in fondo la nostra previsione è di appena un decimale maggiore rispetto alle stime fatte dal governo, quando nessuno pensava alla crescita mondiale come condizione necessaria per giustificare quei dati". E così come Cottarelli, anche Olivier Blanchard, economista keynesiano ed ex capo economista dell'Fmi che non crede nell'espansività della manovra, ha espresso, secondo Tria, "un giudizio poco informato, senza conoscere i dettagli della manovra". (segue) (Res)