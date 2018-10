Economia: ministro Tria a "Il Foglio Inserto", è ora di sbloccare l'Italia (2)

- E invece a Elsa Fornero, che ironicamente aveva sottolineato come nella Nadef venisse elogiata la sua riforma, Tria replica che "pur avendo reso più sostenibile la spesa pensionistica, ha però bloccato il turn over contribuendo a creare instabilità sociale. Dannosa almeno quanto quella economica". E però, nel contratto i governo si diceva che il governo avrebbe fatto "un uso appropriato e limitato del deficit". E nella lettera di risposta alla Commissione europea, il governo ammette di essere cosciente di avere scelto una linea di bilancio non in linea con le norme europee del patto di stabilità. Tria spiega cosa è cambiato in questo cinque mesi: "Nulla. Nella discussione con la Commissione avevano stabilito l'1,6 come livello massimo, fino al quale non ci sarebbe stata opposizione. Ma da luglio a settembre c'è stato un rallentamento dell'economia, e c'era bisogno di un adeguamento". Resto - aggiunge - ancora convinto di quello che scrivevo anni sul Foglio: "mi sento molto europeo, e se c'è un treno in corsa io sarei molto contento di fare scendere il pilota nazionale per mettere quello europeo, ma sono meno d'accordo nel sostituire il pilota nazionale col pilota automatico, perché alla prima svolta il treno deraglia. Questo il vero problema dell'Europa: non avere un centro politico discrezionale". (segue) (Res)