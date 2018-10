Economia: ministro Tria a "Il Foglio Inserto", è ora di sbloccare l'Italia (3)

- Quello che sta accadendo in Europa non è colpa dell'Italia: "Dipende dal fatto che l'Europa non è al passo con il resto del mondo. L'Europa sta perdendo di vista le ragioni dello stare insieme, alcuni paesi dicono no a qualunque proposta. non avere una guida politica che sappia scegliere in modo discrezionale. La tesi, di Ue e Fmi, ora, è che fino a quando c'è crescita bisogna fare politiche restrittive e di risanamento di bilancio. Ma un paese con una situazione di disagio così forte, non può accettare politiche fiscali quando ha una crescita dello 0,7 o 0,8". Quanto ai controlli trimestrali sulla crescita, proposti da Giancarlo Giorgetti e Paolo Savona, Tria li ritiene "poco realistici. Nessuno può pensare che si possa davvero giudicare gli andamenti della crescita mese per mese, o nell'arco del trimestre. Si terrà semplicemente conto dell'andamento generale dell'economia, come del resto il Tesoro già fa ora". E per quanto riguarda le banche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono che si farà tutto ciò che è necessario per salvarle: "Un governo deve intervenire, in un modo o nell'altro, di fronte a possibili difficoltà degli istituti di credito. Ma certo ora, da ministro dell'Economia, non posso anticipare nulla, anche per non influenzare i mercati". (segue) (Res)