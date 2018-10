Economia: ministro Tria a "Il Foglio Inserto", è ora di sbloccare l'Italia (4)

- Bail-in o bail-out: "Il bail-in è una liquidazione della banca: così come avviene quando una persona compra obbligazioni di un'azienda privata, se questa va male, perde. Certo, l'Italia ha accettato il bail-in diventasse una regola europea un po' troppo presto, come ha raccontato anche Fabio Saccomanni, sotto il ricatto della Germania. Preoccupato no, non sono preoccupato per la capitalizzazione delle banche, ma guardo attentamente a ciò che sta accadendo. I nostri istituti di credito sono solidi, a parte qualche caso piccolo e sparso. Al momento non ci sono pericoli di fronte allo stress test, ma questo tasso di spread non è sostenibile". Pochi investimenti. In manovra c'è solo uno 0,2 destinato ad essi, a fronte di poco meno di un punto di Pil per reddito di cittadinanza e pensioni: "Tuttavia, nel bilancio tendenziale dello stato già ci sono tanti soldi per gli investimenti, il problema è che non vengono spesi. Subito dopo la tragedia di Genova, qualcuno ha invocato lo sforamento del 3 per cento per rilanciare gli investimenti. Ma non serve: perché i fondi ci sono. Il problema è sbloccarli, quella è la sfida". (segue) (Res)