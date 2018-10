Economia: ministro Tria a "Il Foglio Inserto", è ora di sbloccare l'Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force - riprende - sta lavorando al Mef per supportare la cabine di regia di Palazzo Chigi e capire dove sono gli intoppi: "Stiamo creando una grande centrale per la progettazione di alto livello per le amministrazioni di ogni grado per supportare l'attivazione degli investimenti. Bisogna creare così la base per la competitività italiana. Anche per questo bisogna aprire i cantieri e rilanciare le opere pubbliche". Anche la Tav e il Terzo valico: "Non conosco quelle opere nel dettaglio. Ma in generale bisogna sbloccare le opere pubbliche". Alitalia, infine: "Bisogna evitare la liquidazione, anche perché ci sono in ballo 14 mila famiglie, ma nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, anche per quanto riguarda la restituzione del prestito ponte. Rispetto al possibile intervento di Ferrovie dello stato, lascio che sia il cda, in piena autonomia, a prendere le sue decisioni", ha concluso Tria. (Res)