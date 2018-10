Russia-Stati Uniti: Cremlino, ancora nessun dettaglio preciso su prossimo incontro Putin-Trump a Parigi

- Le discussioni riguardo i preparativi per il prossimo incontro tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il suo omologo statunitense Donald Trump sono appena cominciate, e non ci è pertanto possibile fornire alcun dettaglio a riguardo. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Abbiamo appena iniziato ad organizzare i preparativi, è presto per parlare di dettagli”, ha affermato il portavoce, interrogata dalla stampa locale in merito alla durata prevista del prossimo incontro tra i leader russo e statunitense, in programma per l’11 novembre a Parigi a margine dei festeggiamenti per il centenario della fine della Prima guerra mondiale. (segue) (Rum)