Russia-Stati Uniti: Cremlino, ancora nessun dettaglio preciso su prossimo incontro Putin-Trump a Parigi (2)

- L’incontro tra Putin e Trump appare ancora più importante alla luce delle dichiarazioni recentemente rilasciate dal capo di stato statunitense, stando alle quali Washington sarebbe intenzionata ad uscire dal Trattato sui missili a corto e medio raggio (Inf). “Se tutti gli accordi militari internazionali saranno smantellati, non ci sarà un limite alla corsa agli armamenti”, ha dichiarato il presidente russo a Mosca il 24 ottobre, parlando ad una conferenza stampa organizzata a seguito del suo incontro con il primo ministro italiano, Giuseppe Conte. “Il problema non è sorto tre giorni fa quando il presidente statunitense Donald Trump ha fatto l’annuncio, ma molto prima: il Congresso Usa ha già incluso la spesa per le ricerche su missili a corto e medio raggio nel bilancio pubblico e questo è stato fatto volontariamente”, ha detto Putin. “Ci preoccupa il fatto che sia stato liquidato il Trattato sulla difesa antimissile, ora l’Inf, e poi toccherà al Trattato su limitazione degli armamenti strategici: se tutto ciò sarà smantellato non ci sarà un limite alla corsa agli armamenti”, ha aggiunto Putin, secondo cui in quel caso “la situazione sarà molto pericolosa”. (segue) (Rum)