Russia-Stati Uniti: Cremlino, ancora nessun dettaglio preciso su prossimo incontro Putin-Trump a Parigi (3)

- L’incontro dei due leader a Parigi è stato annunciato il 23 ottobre dal consigliere presidenziale russo, Juri Ushakov, al termine del colloquio fra il leader del Cremlino e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton. Entrambi i capi di Stato saranno nella capitale francese per partecipare alle commemorazioni per il centenario della fine della Prima guerra mondiale. "Sarà un incontro bilaterale ben preparato che includerà tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali", ha detto Ushakov. (Rum)