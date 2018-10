Russia: fonti stampa, governatore ad interim di San Pietroburgo candidato autonomo alle elezioni locali

- Il governatore ad interim di San Pietroburgo, Aleksander Beglov, prenderà parte alle elezioni per la scelta del governatore della regione nel 2019. L'opzione più probabile è che andrà alle urne come candidato indipendente, scrive l'agenzia di stampa "Rbk", citando fonti vicine al Cremlino. "Il sistema non è progettato in modo tale che la persona nominata dal presidente come funzionario ad interim trascorra un certo periodo in carica e non corra più tardi alle elezioni", ha dichiarato una fonte di "Rbk". Lo stesso Beglov, pochi giorni dopo la sua nomina, ha dichiarato di non aver ancora deciso se partecipare o meno alla campagna elettorale per la regione di San Pietroburgo del prossimo anno. (segue) (Rum)