Russia: fonti stampa, governatore ad interim di San Pietroburgo candidato autonomo alle elezioni locali (2)

- "Prima di ufficializzare la partecipazione alle elezioni, è necessario lavorare nella regione, capire l'agenda locale, mettersi alla prova", ha spiegato la fonte dell'agenzia. Per la candidatura di Beglov, ha aggiunto la fonte, è necessario che emerga un certo sostegno popolare in modo che il candidato non venga percepito come legato al Cremlino. Ad inizio ottobre il presidente Vladimir Putin ha proposto ad Aleksander Beglov di lavorare come governatore di San Pietroburgo fino alle elezioni del settembre 2019, in sostituzione del dimissionario Georgij Poltavchenko. "A settembre, vedremo come sta andando il lavoro ", ha aggiunto Putin in tale occasione. (Rum)