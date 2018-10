Economia: Fitoussi a "La Verità", questa Europa farebbe bene a tacere

- Jean-Paul Fitoussi è uno dei più celebri economisti europei. Insegna all'Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) e presiede l'Osservatorio francese sulle congiunture economiche. Critico verso le rigidità di bilancio, riflette da anni sul legame tra sviluppo economico e democrazia. E in una intervista a "La Verità" ribadisce le sue teorie economiche anti austerity, insieme a una considerazione politica di assoluto buon senso: l'Europa non ripeta sempre gli stessi errori, e prenda atto dei risultati elettorali. Poi spiega che succede a un certo establishment, alle élite europee: "Possiamo metterla in due modi. Il primo è dire che hanno perso contatto con il popolo: ma questo vorrebbe dire che prima questo contatto ce l'avevano... Mi convince di più una seconda spiegazione: le élite tendono a ragionare tra di loro su un'entità astratta. Si dedicano a questa loro riflessione, ma l'entità astratta a cui vogliono cosa bene non esiste. E da Il rapporto debito/Pil italiano? Guardate com'è la media Ue Defzcital 2,4 per cento? In Francia è ai 2,8 per cento un'entità inesistente non pub uscir fuori una buona politica, ovviamente". (segue) (Res)