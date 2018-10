Economia: Fitoussi a "La Verità", questa Europa farebbe bene a tacere (2)

- Insomma, parlano spesso di democrazia, ma hanno dimenticato il 'demos': "Hanno dimenticato che il problema originario dell'Europa (riconosciuto da tutti: anche dagli europeisti) era e continua a essere il deficit democratico dell'Europa stessa. Badi bene: non deficit democratico dei Paesi membri, ma proprio dell'Ue. E questo deficit democratico si vede ancora di più oggi, quando l'Ue ha a propria disposizione strumenti potentissimi come la politica monetaria e la politica della concorrenza". L'economista ne parla e ne scrive da tempo, non solo ora: "Ne scrivo da ben prima delle ultime elezioni italiane. È come se l'Ue dicesse ai popoli: 'Voi siete in diritto di cambiare alle elezioni i vostri governi, ma non siete in diritto di cambiare politiche, perché non avete gli strumenti per fare questa seconda cosa'". E allora gli elettori si arrabbiano e reagiscono: "Alla fine il deficit democratico è tale che la gente rifiuta la situazione. Se almeno le politiche europee avessero successo, allora forse sarebbe diverso. Ma qui, oltre al deficit democratico che ho descritto, c'è un fatto più grave: le istituzioni Ue vanno di sbaglio in sbaglio. Sbagliano continuamente". (segue) (Res)