Economia: Fitoussi a "La Verità", questa Europa farebbe bene a tacere (3)

- Per quanto riguarda, invece, il caso italiano. La Commissione europea sta alimentando lo scontro con il governo di Roma. Dichiarazioni continue, ogni giorno, a Borse aperte: forse vogliono un incidente sui mercati: "per me la Commissione farebbe meglio a stare zitta. Se rimpiange o se non le piace il risultato elettorale in Italia, dovrebbe riflettere sul fatto che quel risultato è stato anche dovuto al fatto che le politiche europee di austerità e di sacrificio sono state sbagliate. Tu fai politiche sbagliate per anni? E allora il risultato elettorale va in direzione opposta. Per questo adesso farebbero meglio a tacere". Prendono - aggiunge - come pretesto il fatto che non è chiaro che tipo di ideologia sia quella di Salvini: "È fascista? Non lo sappiamo. È illiberale? Non lo sappiamo. Per il momento non possiamo saperlo. Forse potrebbe non essere né l'una né l'altra cosa, ma solo un uomo di destra dura. Ma per ora non si può dire con certezza nessuna di queste cose". Però da Bruxelles già sparano: "Pensano di mettere pressione per evitare che le cose vadano in una certa direzione, ma più fanno pressione in questo modo e più producono un risultato opposto ai loro desideri. La gente si arrabbia quando sente la Commissione parlare così". (segue) (Res)