Economia: Fitoussi a "La Verità", questa Europa farebbe bene a tacere (4)

- Quindi è più una questione politica che economica. In merito, invece, alle contestazioni su deficit e debito italiano: "Qual è il problema? Dicono che l'Italia ha un debito pubblico pari al 130 per cento del Pil? Vero, ma la media del debito in Europa è del 100 per cento del Pil. È una differenza così enorme? Non credo. Ancora: dicono che l'Italia ha deciso un disavanzo del 2,4 per cento? Ma la Francia ce l'ha al 2,8! E allora... Ma stiamo scherzando?". Non si capisce che ragioni abbia questa volontà di scontro: "Non posso spiegarlo. Intanto direi che non è solo la Commissione, ma complessivamente le istituzioni Ue: se dietro non ci fosse anche il Consiglio Ue, la Commissione non agirebbe così. Ma non si sono accorti che, dalla crisi in Grecia in poi, hanno fatto errori su errori...". Da allora, gli esiti sono: crescita stentata, disoccupazione alta (specie giovanile), e poi hanno perso elezioni su elezioni in giro per l'Europa, con partiti estremi in crescita ovunque, e già diverse democrazie illiberali... "Perché continuare così? Davanti a tutto questo, le istituzioni Ue non possono dire che è sempre colpa di qualcun altro". (segue) (Res)