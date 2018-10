Economia: Fitoussi a "La Verità", questa Europa farebbe bene a tacere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta uscendo dalla crisi, ma la crescita è debole in Europa, e molti indicatori segnalano un possibile ulteriore rallentamento dell'economia. Non ha molto senso, in questo contesto, adottare misure restrittive e punitive: "Non ha senso adottare misure di austerità dopo una crisi. Dovrebbero capirlo: è roba da primo capitolo di un libro di testo per studenti del primo anno. Semmai è il momento di rilanciare". A Bruxelles non lo capiscono: "Ma come? Esci da dieci anni di crisi, e appena arriva una debolissima crescita che spunta e mette fuori il nasino, tu ricominci con altre politiche di austerità? È un errore denunciato da tutti gli economisti: o almeno da quelli che conoscono l'economia. Perché ci sono anche economisti che non conoscono l'economia". Infine qualche suggerimento al governo di Roma: "Fare quello che hanno detto, rassicurando i mercati che non ci saranno 'derive' ulteriori sul debito. Rassicurando cioè che continueranno a fare quello che hanno annunciato, non altro". Ciò che conta per me, a livello europeo, - riprende - sarebbe avere regole di funzionamento corrette: "Se un Paese ha uno choc, consentirgli di affrontare quello choc. Se il problema è lo spread, dargli i mezzi per affrontarlo e trattarlo. Quindi non servono regole rigide: molto meglio scelte più flessibili e discrezionali", ha concluso Fitoussi. (Res)