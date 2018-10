Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario

- La Banca del Giappone (Boj) sta valutando modifiche al suo programma di acquisto delle obbligazioni sovrane, per consentire al mercato obbligazionario nazionale di riflettere in maniera più fedele i fondamentali economici e finanziari del paese. Lo hanno riferito oggi fonti citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Le modifiche riguarderebbero le tempistiche degli acquisti di obbligazioni, con l’obiettivo di ravvivare un mercato ritenuto da molti investitori troppo distorto dai massicci acquisti della Boj. La Banca centrale non ha fretta di introdurre le modifiche, ma monitorerà l’andamento dei mercati per assicurarsi che queste ultime non diventino causa di eccessiva volatilità. (segue) (Git)