Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario (2)

- Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiarato la scorsa settimana che i progressivi aumenti dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve statunitense (Fed) sono “sostanzialmente un bene” per l’economia globale, ed ha sminuito il timore di un eccessivo deflusso di capitali dalle economie asiatiche verso gli Usa. Kuroda si è espresso invece con maggiore cautela in merito alle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina che hanno raggiunto una portata “piuttosto insolita e costituiscono “uno sviluppo inedito” per l’economia globale. Secondo Kuroda, l’aumento dei tassi da parte della Fed è positivo, perché costituisce un attestato di buona salute dell’economia statunitense: “E’ un bene che gli Stati Uniti stiano normalizzando la loro politica monetaria, perché la loro economia cresce e l’inflazione è già vicina agli obiettivi (della Fed)”, ha detto Kuroda dopo il meeting annuale del Fmi a Bali, in Indonesia. “Una graduale normalizzazione, con una chiara illustrazione delle intenzioni e della policy futura della Fed (…) è sostanzialmente un bene per l’economia mondiale”. (segue) (Git)