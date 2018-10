Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario (3)

- La Banca del Giappone (Boj) potrebbe incontrare difficoltà sempre maggiori nel processo di indirizzamento della politica monetaria ultra-espansiva, a causa delle divisioni interne al consiglio direttivo, sempre più accentuate, e alla minore importanza che il premier Shinzo Abe attriburrebbe all’obiettivo di un tasso di inflazione prossimo 2 per cento. Proprio il nodo dell’inflazione sarebbe alla base delle divisioni interne alla banca centrale: parte del consiglio chiede di mantenere con fermezza l’obiettivo di un tasso di inflazione prossimo al 2 per cento; altri esprimono preoccupazione crescente in merito agli effetti delle politiche ultra-espansive sull’economia. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha dichiarato il 20 settembre scorso che l’obiettivo del governo è la stabilità dei prezzi, e la priorità è “provare a massimizzare l’impiego, che è la questione più pressante, avvicinandosi a tale obiettivo”. Le parole del premier sono state interpretate da alcuni come un approccio più flessibile all’obiettivo dell’inflazione al 2 per cento. (segue) (Git)