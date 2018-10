Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario (4)

- Il governatore della a Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha tenuto una conferenza stampa il 19 settembre, al termine di una seduta del consiglio direttivo che è culminata nella conferma delle principali direttrici di politica monetaria e dei tassi di riferimento. Kuroda ha approfittato della conferenza stampa per prendere nuovamente posizione contro le politiche protezionistiche, che ha definito un rischio crescente per l’economia globale. “Il sistema del commercio multilaterale è complesso”, ha dichiarato il governatore. “E’ necessario guardare non soltanto all’Accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta) o al commercio tra Stati Uniti e Cina, ma agli effetti sull’intera economia mondiale”. Kuroda ha anche espresso preoccupazione per i recenti crolli esibiti dalle valute di mercati emergenti come la Turchia. (segue) (Git)