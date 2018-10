Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario (5)

- Il governatore della Boj ha precisato però che il danno causato dalle tensioni che gravano sul commercio globale è stato sinora limitato. Kuroda ha citato il Fondo monetario internazionale (Fmi), che prevede per quest’anno e per il prossimo una crescita dell’economia mondiale nell’ordine del 3,9 per cento; il governatore della banca centrale si è espresso con ottimismo anche riguardo le prospettive per l’economia giapponese, nonostante i danni causati da recenti disastri come il grande terremoto dell’Hokkaido. Sette dei nove membri del consiglio direttivo della Boj hanno votato oggi il mantenimento del tasso di riferimento a breve termine a meno 0,1 per cento, e di quello a lungo termine attorno allo zero per cento. La Banca ha anche confermato l’impegno a comprimere i tassi a lungo termine e ribadito l’obiettivo di un tasso di inflazione di circa il 2 per cento; gli ultimi dati danno il tasso d’inflazione core giapponese allo 0,8 per cento. (segue) (Git)