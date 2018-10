Giappone: la Banca centrale prepara modifiche al programma di acquisto obbligazionario (7)

- Questo riorientamento strategico, cui avrebbe contribuito anche il recente crollo della lira turca, sarebbe alla base dell’aggiustamento su larga scala del quantitative easing operato dalla Boj lo scorso luglio. La Banca centrale ha concesso maggiori margini di fluttuazione attorno allo zero all’indice di riferimento a lungo termine, ponendo il tetto massimo allo 0,2 per cento, rispetto al precedente 0,1 per cento. Un aggiustamento di eguale entità è stato operato anche al limite di fluttuazione minimo, da meno 0,1 a meno 0,2 per cento. Al contempo, la Banca centrale ha introdotto la cosiddetta “forward guidance”, segnalando l’intenzione di proseguire la politica espansiva e l’accompagnamento dei mercati a lungo termine. (Git)