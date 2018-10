Nigeria: rilasciati 12 membri equipaggio nave svizzera sequestrata dai pirati il mese scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 12 membri dell’equipaggio della nave svizzera Glarus, sequestrata il mese scorso dai pirati al largo della Nigeria, sono stati rilasciati. La liberazione dei 12 ostaggi, come riferisce l'agenzia di stampa svizzera “Ats”, è avvenuta in seguito alle trattative condotte tra l'armatore svizzero Massoel Shipping e i rapitori, che al momento è ancora nelle mani dei pirati. La nave mercantile, che trasportava grano da Lagos a Port Harcourt, nella Nigeria meridionale, è stata attaccata lo scorso 22 settembre a circa 65 chilometri a sud-ovest di Bonny Island. Dopo aver distrutto la maggior parte delle apparecchiature di comunicazione della nave, i pirati sono fuggiti, prendendo in ostaggio 12 dei 19 membri dell'equipaggio. Gli ostaggi – sette filippini, un croato, un bosniaco, uno sloveno, un ucraino e un rumeno – sono stati trasferiti in Svizzera per essere interrogati, come riferito dal procuratore di Basilea. Secondo quanto reso noto da fonti del governo di Berna citate dal quotidiano svizzero “Blick”, i sequestratori apparterrebbero al gruppo separatista Movimento per l'emancipazione del delta del Niger (Mend), gruppo ribelle che da anni conduce attacchi e sabotaggi delle strutture petrolifere nella regione ricca di petrolio per ottenere una maggiore quota di entrate da gas e petrolio.(Res)