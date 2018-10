Reggio Emilia: mercoledì al Teatro Valli la prima italiana "Achterland" di De Keersmaeker (2)

- Nel 1980, dopo aver studiato danza alla Scuola Mudra di Bruxelles e successivamente alla Tisch School of the Arts di New York, Anne Teresa De Keersmaeker, nata nel 1960, ha creato Asch, la sua prima coreografia. Due anni più tardi è stata presentata la première di Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. Nel 1983, De Keersmaeker ha creato Rosas danst Rosas e ha fondato a Bruxelles la sua compagnia di danza Rosas. A partire da queste opere fondatrici, Anne Teresa De Keersmaeker ha continuato l'esplorazione, rigorosa e prolifica, della relazione tra danza e musica. Ha dato poi vita con Rosas a un vasto corpus di spettacoli che si rapportano con le strutture musicali e le partiture di tutte le epoche, dalla musica antica a quella contemporanea passando per le tradizioni popolari. La sua pratica coreografica è basata sui principi formali della geometria e su modelli matematici, sullo studio del mondo naturale e delle strutture sociali, aprendo nuove prospettive sul dispiegamento del corpo nello spazio e nel tempo. (Ren)