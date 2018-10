Africa: governo tedesco proporrà “partenariati per riforme” a Etiopia, Marocco e Senegal

- Il governo della Germania “proporrà accordi di partenariato per le riforme a Etiopia, Marocco e Senegal” durante il summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani che aderiscono al “Compact with Africa” (Cwa) del G20, in programma domani, 30 ottobre, a Berlino. È quanto annunciato dal ministro della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller. Gli accordi di partenariato per le riforme proposti da Berlino, spiega il settimanale tedesco “Der Spiegel”, rientrano nella strategia del Cwa che mira “anzitutto al miglioramento del contesto per gli investimenti e a un maggior impegno delle imprese europee nei paesi africani”. A tal riguardo, “Der Spiegel” evidenzia che “a oggi sono scarsi gli investimenti tedeschi” in Africa e il summit del Cwa a Berlino mira alla loro promozione. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha infatti invitato le imprese della Germania a prendere parte all'incontro. (segue) (Geb)