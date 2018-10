Africa: governo tedesco proporrà “partenariati per riforme” a Etiopia, Marocco e Senegal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cwa è un'iniziativa avviata nel 2017 durante la presidenza tedesca del G20 (2016-2017) per promuovere gli investimenti privati nel continente africano. L'obiettivo primario del Cwa, si legge sul sito web dedicato all'iniziativa, è “aumentare la capacità di attrazione degli investimenti privati” nei paesi africani aderenti “mediante miglioramenti sostanziali della situazione macroeconomica, imprenditoriale e finanziaria”. Il Cwa riunisce “Stati dell'Africa attenti alla riforme, organizzazioni internazionali e partner bilaterali dal G20 e oltre per coordinare le agende riformiste elaborate specificamene per singoli paesi, sostenere le rispettive politiche e consigliare opportunità di investimento ai privati”. L'iniziativa è “spinta dalla domanda e aperta a tutte i paesi africani”. (segue) (Geb)