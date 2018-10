Africa: governo tedesco proporrà “partenariati per riforme” a Etiopia, Marocco e Senegal (4)

- L'evento per gli investimenti privati tedeschi in Africa organizzato dal Cwa domani a Berlino sarà inaugurato dal cancelliere Merkel. Saranno presenti numerosi capi di Stato e di governo e ministri dei paesi africani che aderiscono all'iniziativa. A oggi è confermata la partecipazione dei presidenti di Egitto, Tunisia, Ruanda e Sudafrica, rispettivamente Abdel Fatah al Sisi, Beji Caid Essebsi, Paul Kagame e Cyril Ramaphosa. Giungeranno al summit del Cwa anche il primo ministro d'Etiopia, Abiy Ahmed, e il presidente della Commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki Mahamat. A margine dell'incontro, Al Sisi, Kagame, Ramaphosa, Ahmed e Faki Mahmat verranno ricevuti individualmente da Merkel per colloqui sui rapporti tra la Germania, i rispettivi paesi e l'Ua. (segue) (Geb)