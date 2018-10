Africa: governo tedesco proporrà “partenariati per riforme” a Etiopia, Marocco e Senegal (5)

- Al summit sugli investimenti privati tedeschi nei paesi del Cwa prederanno parte anche importanti esponenti di organizzazioni internazionali. Secondo quanto riferisce il governo tedesco, saranno presenti il cancelliere austriaco Sebastian Kurz come presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, il presidente della Banca mondiale Kim Yong Kim, il direttore operativo del Fondo monetario internazionale (Fmi) Crhistine Lagarde, il presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) Werner Hoyer, e il presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb) Akinwumi Adesina. Nella serata di oggi, i capi di Stato e di governo dei paesi dell'Africa sub-sahariana che aderiscono al Cwa saranno ricevuti dal presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier al Palazzo di Bellevue per una cena in loro onore. La serata di gala farà seguito all'incontro tra Steinmeier e Al Sisi, in programma per questa mattina. Nella mattinata di domani, il presidente tedesco riceverà, invece, l'omologo tunisino Essebsi. (Geb)