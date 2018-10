Nigeria: attacco di Boko Haram a base nello Stato di Borno, ucciso un militare

- Almeno un militare è morto nell’attacco lanciato ieri dai miliziani jihadisti di Boko Haram contro una base dell’esercito nigeriano a Gashigar, nello Stato nord-orientale di Borno. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce dell'Aviazione nigeriana, Ibikunle Daramola, secondo cui l’attacco è iniziato sabato scorso e proseguito nella giornata di ieri. Gli assalitori, ha precisato il portavoce, hanno attaccato la base da due direzioni a bordo di camion equipaggiati con armi da fuoco. Ne è seguito un conflitto a fuoco durato finché le forze armate nigeriane, con il supporto di un elicottero, hanno costretto i terroristi alla ritirata. Si tratta del secondo attacco avvenuto contro la base di Gashigar nell’ultimo mese. Dal mese di luglio i miliziani di Boko Haram hanno assaltato almeno nove basi militari nel paese, in particolare nello Stato di Borno. Dall’inizio dell’insurrezione della formazione jihadista, nel 2009, più di 14,8 milioni di persone sono state colpite dalla crisi. Ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 27 mila vittime, costringendo circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili.(Res)