Modena: domani al Teatro Pavarotti Le quattro stagioni rivisitate da Richter e Piazzolla

- Domani, alle 20,30 al Teatro comunale Luciano Pavarotti di Modena, si terrà il concerto de "I virtuosi italiani" insieme al violinista Markus Placci. Il programma sarà dedicato a due insolite rivisitazioni delle Quattro Stagioni di Vivaldi, la prima ad opera del compositore Max Richter, la seconda dell’autore che portò il tango nei ranghi del repertorio classico, il compositore Astor Piazzolla. Max Richter ha ‘ricomposto’ Le Quattro Stagioni facendo convivere la ambient music con il più popolare Concerto della storia della musica. Le note della partitura barocca acquistano una luce e un ritmo nuovi, inediti e sorprendenti, ascoltati in un contesto armonico e sonoro completamente nuovo. L’opera ha debuttato al Barbican Centre di Londra nel 2012 ed è uscita con enorme successo in disco per l’etichetta Deutsche Grammophon. Solo apparentemente dissacratoria, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico con oltre un milione di preferenze sulla piattaforma streaming Spotify. Nato in Germania e cresciuto in Inghilterra, Max Richter (1966) è un affermato compositore vicino alle correnti postmoderniste e minimaliste. Alle Quattro Stagioni di Vivaldi-Richter saranno affiancate quelle dedicate da Astor Piazzolla alla città di Buenos Aires, originariamente scritte per violino, pianoforte, chitarra elettrica, contrabbasso e bandóneon. Nel 1996 -1998 il compositore russo Leonid Desyatnikov realizzò un nuovo arrangiamento dei quattro pezzi per violino solo e orchestra d’archi, rendendo così più manifesto il loro confronto con Vivaldi. Il brano ha avuto fortuna presso prestigiosi interpreti classici come nella memorabile versione realizzata da Gidon Kremer con la sua Kremerata Baltica. (segue) (Ren)