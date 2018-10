Modena: domani al Teatro Pavarotti Le quattro stagioni rivisitate da Richter e Piazzolla (2)

- Fra i più accreditati interpreti della musica di Antonio Vivaldi, I virtuosi italiani sono dal 2011 complesso residente con una Stagione concertistica a Venezia nella Chiesa dell’Ospedale della Pietà, luogo in cui il musicista suonò, insegnò e compose tutte le opere. L’interesse da sempre dimostrato anche per il repertorio di confine, li ha portati a collaborare con Chick Corea, Goran Bregovic, Michael Nyman, Uri Craine e Paolo Fresu. Markus Placci, che si sta affermando a livello internazionale, si è esibito in rinomate sale quali la Grande Sala della Filarmonica di San Pietroburgo, Kursaal di Baden-Baden, Teatro Monumental di Madrid, l'Auditori di Barcellona, Teatro Comunale di Bologna, Usina de l'Arte a Buenos Aires, Kennedy Center di Washington, Symphony Hall di Boston, Ozawa Hall a Tanglewood e Richardson Auditorium a Princeton. Sin dal suo debutto, a 13 anni, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Placci è stato solista con orchestre prestigiose come Barcelona Symphony, Orchestra della Radio-Televisione Spagnola, Baden-Baden Philarmonie, Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra di Stato di San Pietroburgo e Orquesta del Teatro Argentino. Ha ricevuto importanti riconoscimenti anche in Europa e negli Stati Uniti, come il “Brahms Preis” in Germania, il “Jules C. Reiner Violin Prize” a Tanglewood e il premio alla Washington International Competition. (Ren)