Siria: ministero Trasporti minaccia di bloccare accesso vetture giordane da valico Nassib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti siriano ha minacciato di bloccare il flusso delle vetture private provenienti dalla Giordania attraverso il valico di confine di Nassib. Lo ha dichiarato il vice ministro dei Trasporti Ammar Kamal, precisando che Damasco potrebbe impedire l'ingresso di auto private giordane in Siria attraverso il valico di Nassib, ''in conformità con il principio di reciprocità, in risposta alle vessazioni delle autorità giordane nei confronti degli automobilisti privati siriani''. Il valico di confine di Nassib, che collega Giordania e Siria, è stato ufficialmente aperto il 15 ottobre scorso al passaggio di auto civili e ai mezzi commerciali dopo tre anni di blocco. La chiusura del valico di Nassib, avvenuta nell'aprile 2015, ha bloccato per circa tre anni uno dei più importanti snodi commerciali per il trasporto di merci tra Turchia e Libano con i paesi del Golfo. (Res)