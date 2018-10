Filippine-Cina: Pechino inaugura consolato generale a Davao

- La Cina ha formalmente inaugurato ieri, domenica 28 ottobre, un consolato generale nella città di Davao, nel Sud delle Filippine. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Il consigliere di stato cinese e ministro degli esteri Wang Yi, in visita per due giorni alle Filippine, ha tenuto un discorso in occasione dell’inaugurazione della nuova sede diplomatica. L’apertura del consolato, ha detto il ministro, riflette il sentimento di amicizia tra la Cina e le Filippine e contribuisce alla crescita a tutto tondo della cooperazione tra i due paesi. "La decisione del governo cinese di istituire questo Consolato generale a Davao parla della nostra piena fiducia nel futuro della città" ha detto Wang, aggiungendo che "con l'apertura di questo Consolato generale la Cina è pronta ad ampliare la cooperazione con Davao e il Sud delle Filippine". Wang ha sottolineato che sotto la guida del Presidente Rodrigo Duterte la città di Davao ha goduto di stabilità politica, armonia sociale e prosperità. (segue) (Fim)