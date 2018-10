Filippine-Cina: Pechino inaugura consolato generale a Davao (2)

- Dopo il suo insediamento, due anni fa, Duterte ha intrapreso un percorso di progressivo avvicinamento alla Cina, costellato da entusiastiche attestazioni di amicizia: il presidente Filippino era addirittura arrivato a dirsi più fiducioso dell’auto cinese rispetto a quello degli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sicurezza nazionale. Negli ultimi mesi, però, Duterte pare aver ceduto, almeno in parte, alle pressioni dell’establishment filippino della Difesa, che preme per un recupero della tradizionale alleanza militare con gli Stati Uniti a fronte della crescente assertività cinese nel Mar Cinese Meridionale. Il mese scorso il segretario della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, ha tenuto una serie di incontri con funzionari statunitensi – incluso l’omologo Mattis – per discutere una risposta all’espansionismo marittimo cinese nella regione. Giorni più tardi, l’ammiraglio Philip Davidson, capo del Comando Usa dell’Indo-pacifico, ha compiuto una visita di alto profilo a Manila, culminata in un accordo che ha aumentato il numero delle esercitazioni militari congiunte annuali da 261 a 281. (segue) (Fim)